特朗普：普京提出自願限制部署核武「似乎是好主意」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月5日前往維珍尼亞州諾福克（Norfolk），參加海軍建軍250周年慶典前表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）提出自願限制部署戰略核武器的提議，「似乎是個好主意」。同日普京警告，若美國向烏克蘭提供戰斧（Tomahawk）導彈，將導致俄美關係破裂。



俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）上週表示，針對普京提出的在《新削減戰略武器條約》到期後，自願維持對部署戰略核武限制的提議，俄方仍在等待特朗普回應。特朗普5日就此回應稱，認為「是個好主意」。

普京：美若供烏戰斧導彈 將破壞美俄關係

另外，特朗普曾表示，對普京未能採取行動結束烏克蘭戰爭表示失望，但對於美國會否向烏克蘭提供戰斧導彈，他未有正面回應。美國副總統萬斯（JD Vance）日前表示，美國正考慮通過北約（NATO）成員國向烏克蘭提供射程可打擊俄羅斯首都莫斯科的戰斧巡航導彈。但路透社報道，目前尚不知道美國政府的決定。

不過，普京5日發布的一段視頻警告稱，如果美國決定向烏克蘭提供遠程戰斧導彈，將破壞莫斯科與華盛頓的關係。