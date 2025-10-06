韓國數據中心火災燒毀8年努力　重要資料無備份　韓媒：衰過古代

韓國國家資訊資源管理院9月26日發生火災，導致政府的雲端儲存系統完全焚毀。當地傳媒揭發，這個被稱為G-Drive的數據系統沒有備份，造成超過10萬名官員儲存的資料永久流失。



《朝鮮日報》10月2日報道，這宗火警發生於大田市的韓國國家資訊資源管理院5樓，大火一共燒毀96個電腦系統，當中包括G-Drive。報道指，G-Drive在2017年設立，為每名政府官員提供30GB儲存空間，內政及安全部當時向各部門提出指引，要求所有工作材料不應儲存於辦公室電腦，而是上載至G-Drive。

根據內政及安全部的資料顯示，截至今年8月，全國來自74個政府部門、共12.5萬名公務員使用G-Drive，他們所儲存的數據容量達858TB。不過當局指，由於G-Drive的極大容量，因此無法備份，意味這些數據全數毀於一旦。

2025年9月26日，韓國大田市，圖為政府旗下的數據中心起火，半空可見有濃煙冒出，消防到場救援。（截圖自Youtube@sbsnews8）

韓國政府人事管理處就成為這場火災的最大受害者，該部門的內部會議資料、國會文件等數據「全滅」，甚至連公務員個人資料、人事認證數據及紀律記錄都可能受波及。有人事管理處的消息人士透露，雖然公務員出差、休假等資料分開存於國家資訊資源管理院的光州分部，惟實際損失多少資料仍是不明，並形容8年來的努力全成泡影。

《韓國中央日報》社論則毫不留情批評韓國政府沒有「Plan B」，形容朝鮮王朝（1392-1910）的《實錄》都分別保存於四個史庫，但政府在當今的數碼時代卻保障欠奉。