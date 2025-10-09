以哈簽署停火協議在即　以色列及加沙民眾喜極而泣慶祝｜有片

據路透社報道，以色列與哈馬斯（Hamas）預計將於以色列時間10月9日中午12時（本港時間下午5時）簽署由美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）提出的首階段加沙停火協議。從網上影片可見，當停火消息傳出後，數十名巴勒斯坦人在汗尤尼斯和加沙中部的街道上載歌載舞慶祝。不少以色列人質的家屬和支持者則在特拉維夫的人質廣場聚集，慶祝達成釋放人質的協議。



加沙民眾興奮地慶祝以哈雙方達成停火協議：

據以色列時報（Times of Israel）報道，從網上影片可見，在一場慶祝活動中，一名民眾手持巴勒斯坦國旗。

流離失所的加沙民眾Samer Joudeh表示：「說實話，聽到這個消息時，我忍不住喜極而泣。兩年的轟炸、恐怖、破壞、損失、屈辱，以及隨時可能死去的恐懼。現在，我們終於感到片刻的喘息。」

與此同時，以色列人質家屬同樣如釋重負，他們在過去兩年齊心協力，為爭取親人的獲釋而團結一心，如今他們擁抱在一起，慶祝這一夜的事態發展。

贊高克（Einav Zangauker）是推動釋放人質運動的主要發起人之一，她站在一個巨大的時鐘前，時鐘顯示人質被擄走的天數，手中舉着一塊牌子，上面寫著「時鐘仍在滴答作響」，而她自己則在慶祝兒子馬坦（Matan）要「回家了」。

此外，在得悉以色列人質快將獲釋，人質家屬發表了一封公開信，感謝美國總統特朗普推動該協議，並邀請他到訪以色列期間舉行會面。

家屬在公開信中向特朗普表示：「你將我們以為永遠失去的東西還給了我們，你信守了承諾，為此我們的家人將永遠感激你們。」

家屬建議特朗普可以前往特拉維夫的人質廣場發表公開講話，或私下與他們舉行會面。

特朗普據報曾向以色列媒體表示，他計劃在未來數日訪問以色列，並可能在以色列議會發表講話，但他的計劃尚未得到官方確認。