以哈達成首階段和平協議　內塔尼亞胡：由衷感謝特朗普及其團隊

英媒10月9日報道，以色列與哈馬斯正式達成首階段和平協議。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示：「我們現時正處於重大的發展階段」。他同時感謝美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就促成停火所作出的非凡貢獻。



據英國廣播公司（BBC）報道，內塔尼亞胡向政府部長表示：「我們正處於一個重要的發展階段。我們在過去兩年中一直致力實現我們的戰爭目標，其中一個核心目標就是讓所有人質，不論生死，都能回家。我們即將實現這一目標。」

2025年9月29日，美國華盛頓，白宮特使威特科夫（Steve Witkoff，右）和庫什納（Jared Kushner）抵達白宮國宴廳，參加美國總統特朗普（Donald Trump）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的聯合新聞發布會。（Reuters）

內塔尼亞胡其後感謝「特朗普總統及其團隊，威特科夫（Steve Witkoff）和庫什納（Jared Kushner）作出的非凡貢獻。」

內塔尼亞胡不忘表揚那些「進入加沙的以色列士兵的勇氣」以及「孤立哈馬斯的軍事和外交聯合壓力」。

談到停火協議，內塔尼亞胡表示威特科夫和庫什納日以繼夜地努力促成達成該協議。

2025年9月29日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右）到訪。（Reuters）

內塔尼亞胡坦承：「我們知道這是為了以色列的利益，也是為了美國的利益，為了世界各地善良人民的福祉，也為了這些最終能夠與親人團聚的家庭。我要代表你們，也代表以色列人民，向你們表示感謝。」