美國密西西比州爆槍擊案　至少4死12人傷

美國密西西比州利蘭市（Leland, Mississippi）市長表示，當地市中心周五（10月10日）晚上至周六凌晨爆發槍擊案，造成至少4人死亡、12人受傷。事發時，正值當地高中舉辦慶祝返校節（homecoming）的美式足球比賽後，大批民眾在街上聚集。



美媒引述利蘭市長John Lee表示，有16人中槍，其中4人死亡、4人傷勢嚴重。這4名傷者已被空運到醫院，目前尚未逮捕任何疑犯。

利蘭學區網站顯示，利蘭高中（Leland High School）周五與附近城鎮的查爾斯頓高中（Charleston High School）舉辦返校節美式足球賽。但John Lee表示，槍擊事件並未發生在校園附近。

市長表示：「多年來，我們每年都會舉辦這樣的活動，從來沒有發生過類似事件。我們這座城市犯罪率不高，人口只有3700人左右。」

英國廣播公司（BBC）報道，距離利蘭約200英里（約322公里）的賈斯珀縣海德堡鎮（Heidelberg, Jasper Town），周五晚上也發生槍擊案，導致2人死亡。報道指出，沒有跡象顯示兩起槍擊案有關聯。

《衛報》引述賈斯珀縣警長辦公室的一份聲明，表示一名18歲男子因涉嫌槍擊事件被通緝。