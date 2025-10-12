特朗普訪以色列後赴埃及主持和平峰會　內塔尼亞胡阿巴斯均將出席

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於當地時間周一（13日）到訪以色列，之後前往埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）主持有逾20國領袖參加的加沙和平峰會，討論戰後事宜。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）預計均會出席峰會。



哈馬斯周一開始釋放以色列人質，特朗普同日到訪特拉維夫，在以色列國會發表講話。

特朗普隨後將飛往埃及沙姆沙伊赫，與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持和平峰會，旨在敲定加沙永久休戰計劃。預計英國首相施紀賢（Keir Starmer）、 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等領導人均會出席。

2025年10月13日，美國總統特朗普抵達以色列本古里安國際機場，以色列總理內塔尼亞胡到場迎接。（Reuters）

以色列政府早前表示不會派代表出席峰會，惟據以色列傳媒報道，特朗普在訪問以色列期間促成內塔尼亞胡出席，後者在特朗普旁聽下與塞西通話並接受邀請。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）早前亦表示獲塞西總統邀請，將出席峰會。

《以色列時報》引述白宮消息報道，美國、埃及、卡塔爾和土耳其四國將作為和平協議的擔保國，在峰會期間簽署特朗普提出的20點和平方案中「非常廣泛的原則」。

目前，以色列與哈馬斯僅就和平方案中以釋放人質為主的首階段協議達成一致，圍繞以色列撤軍、哈馬斯解除武裝等後續階段，雙方仍就許多問題存在分歧。