澤連斯基稱烏軍反攻獲進展　再與特朗普通話促供戰斧導彈

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）10月12日表示，烏克蘭軍隊的反攻在扎波羅熱（Zaporizhzhia）南部地區、頓涅茨克（Donetsk）部份地區均取得了進展。另外，澤連斯基同日再次與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，為兩天內第二次，他形容「富有成效」，據報兩人討論美國向烏克蘭提供戰斧（Tomahawk）導彈的可能性。



2025 年 10 月 11 日，在俄羅斯進攻烏克蘭的背景下，烏克蘭新兵在扎波羅熱（Zaporizhzhia）前線附近訓練後休息。 （Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS）

澤連斯基表示，他與特朗普當日就當前局勢進行了全面討論，包括如何加強烏克蘭的防空和遠程打擊能力，以及烏克蘭能源的詳細情況，「特朗普詳細了解了烏克蘭正在發生的一切」。他又稱，特朗普同意繼續對話，雙方團隊正在做準備。

澤連斯基同日向霍士新聞（Fox News）稱，他與特朗普仍在討論華府向基輔提供遠程導彈的可能性。他強調，烏軍們從未攻擊過俄羅斯的平民，如果烏軍獲得戰斧導彈，將只針對軍事目標，他仍在努力說服特朗普批准導彈協議。

2025年10月9日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的內閣會議上發表講話。（Reuters）

稱烏軍在扎波羅熱地區推進逾3公里

澤連斯基晚上發表視像講話時稱，烏軍在扎波羅熱地區向南推進了3公里以上。他表示，烏軍目前正在東部城市多布羅皮利亞（Dobropillia）附近以及其他地區繼續反攻，尤其是在扎波羅熱地區。烏克蘭軍方第24獨立突擊營發布消息稱，該營與另一支部隊聯手，已控制其中一條村。

俄羅斯軍方的最新報告，並未提及烏克蘭軍隊的推進，也未提及有否村落被控制。但報告稱，俄軍在扎波羅熱地區向烏方發動攻擊。