以色列證實20名加沙人質全數獲釋　特朗普：加沙戰爭已結束

以色列及哈馬斯達成首階段加沙和平協議後，雙方於10月13日交換人質，其中在加沙被哈馬斯扣押兩年的20名以色列分兩批獲釋，特拉維夫（Tel Aviv）有大批以色列民眾在街頭等待消息。促成協議的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日較早時形容，今次或是他參與的最大一份協議，並魍加沙戰爭已經結束。



紅十字會稱正開始一個多階段行動，以監督以哈雙方釋放人質過程。《以色列時報》指，首批為約7名生還人質獲釋，包括Gali 及 Ziv Berman兄弟 、Matan Angrest、Alon Ohel、Omri Miran、Eitan Mor及Guy Gilboa-Dallal，他們在加沙城移交至紅十字會後，先前往以色列控制的加沙地區移交以色列部隊，再帶到以色列南部雷姆（Re'im）基地與家人團聚。

至於其餘13名人質則在同日較後時間由紅十字會接走，以軍之後證實已全數接收20名人質。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及妻子向獲釋人質發親筆字條，稱代表以色列全國人民歡迎他們回家，指大家一直等待他們回來。

圖為2025年10月13日，其中一名以色列人質 Bar Abraham Kupershtein的家屬在霍隆市（Holon）慶祝對方重獲自由。（Reuters）

而在以色列人質獲釋前不久，哈馬斯公布20名釋放人質名單，分別為Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio及 David Cunio。

圖為2025年10月13日，以色列人質Nimrod Cohen的母親Viki Cohen乘車抵達以色列南部的雷姆（Re'im）基地，準備迎接女兒回家。（Reuters）

哈馬斯稱致力遵守停火協議，並認為以色列是時候作出同樣措施。

另外在西岸拉姆安拉的一個以軍監獄，同日亦有多架車輛駛入，準備接走協議內的巴勒斯坦囚犯。路透社引述知情官員指，協議上1966名巴人囚犯已全數登上巴士，料在當天獲釋。

圖為2025年10月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）登上空軍一號，出發前往以色列時豎起大拇指。（Reuters）

特朗普將出席和平峰會

特朗普同日將抵達以色列，在以色列議會發表講話後轉往埃及，與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）等多國領袖出席加沙和平峰會。

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）認為，以色列及巴勒斯坦都了解暴力不再是推動前進的方式，並提到卡塔爾、埃及、土耳其及其他阿拉伯國家都支持哈馬斯解除武裝。

瓦德富爾亦稱外界期待看到進一步的和平發展，強調和平假如可以實現，就沒有任何反對再次全面向以色列提供武器的理由。