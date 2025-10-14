加沙和平峰會在埃及舉行　各調解國簽停火協議　以哈無代表出席

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月13日抵達埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加沙和平峰會，英國首相施紀賢（Keir Starmer）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等逾20國領袖出席。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也出席，但以色列和哈馬斯都沒有派代表與會。



峰會於當地13日晚開幕，推動加沙停火的調解方：美國、埃及、卡塔爾和土耳其，在會上簽署了關於加沙停火協議的文件，承諾共同努力確保和平方案獲得落實和維持。



圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，美國等調解方簽署加沙停火協議。（Reuters）

埃及：繼續支持落實「兩國方案」

特朗普在埃及表示，中東終於實現和平，人道主義援助正湧入加沙、人質已經獲釋，現在重建開始，又形容由其提出的和平協議，可能是「所有協議中最好的」。另外，他稱很高興阿巴斯出席了峰會。埃及總統塞西表示，埃及之後將主辦加沙重建峰會。

埃及總統府在峰會閉幕後發表聲明稱，埃及、美國、卡塔爾和土耳其4個斡旋方的國家領導人，當日簽署了《加沙停火協議全面文件》。埃及重申，將全力維護峰會成果的新前景，繼續努力解決中東不穩定的根源。此外，埃及將繼續支持巴勒斯坦，支持其合法、不可剝奪的權利，包括自決權，落實「兩國方案」。

據指出，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在會前最後一刻曾確認參加，但最後取消行程。以色列總理府當日發表聲明說，特朗普邀請內塔尼亞胡出席峰會，但內塔尼亞胡於節日前夕「日程安排緊張」，因此無法出席。

聯合國秘書長：正加緊在加沙擴大人道主義行動

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）同日通過發言人發表聲明，歡迎加沙地帶繼續落實停火協議，其中包括釋放以巴雙方被扣押人員。古特雷斯對卡塔爾、埃及、美國和土耳其政府為推動調解所作出的持續努力表示讚賞，並感謝紅十字國際委員會在確保釋放行動安全、人道方面發揮的不可替代作用。

聲明指出，隨著停火協議的生效，加沙和以色列民眾在經歷數月的戰火後，終於看到脆弱而珍貴的平靜曙光。聯合國及其合作夥伴正在加緊在加沙全境擴大人道行動，聯合國機構已進入此前被切斷的地區，向當地民眾運送救援物資。古特雷斯表示，這些行動是穩定局勢、恢復基本人道尊嚴的重要第一步，但加沙的需求依然巨大，持續的准入和資金支持至關重要。