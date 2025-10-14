加沙和平峰會在埃及舉行　美國等調解方簽署協議　以哈無代表出席

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月13日抵達埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加沙和平峰會，英國首相施紀賢（Keir Starmer）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等逾20國領袖出席。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），但以色列和哈馬斯都沒有派代表與會。



圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，美國等調解方簽署加沙停火協議。（Reuters）

峰會於當地13日晚開幕，推動加沙停火的調解方：美國、埃及、卡塔爾和土耳其，在會上簽署了關於加沙停火協議的文件，以確保和平方案的執行。

特朗普表示，中東終於實現和平，人道主義援助正湧入加沙、人質已經獲釋，之後將開始重建，他認為這將是最容易的部份。他又稱，很高興阿巴斯出席了峰會。埃及總統塞西表示，埃及之後將主辦加沙重建峰會。

據指出，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在會前最後一刻曾確認參加，但最後取消行程。以色列總理府當日發表聲明說，特朗普邀請內塔尼亞胡出席峰會，但內塔尼亞胡於節日前夕「日程安排緊張」，因此無法出席。