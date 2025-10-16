美國最高法院將就關稅案展開辯論　特朗普：或出席旁聽

據彭博社報道，當地時間10月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他可能會親自前往最高法院，旁聽關於其大部分關稅措施是否符合法律規定的口頭辯論。



當日，特朗普在橢圓形辦公室對媒體表示：「我想我會去最高法院旁聽庭審，我以前從沒這麼做過，即便我曾有過一些相當重大的案件。我認為這是有史以來最重要的案件之一，因為一旦敗訴，我們在面對世界時將毫無防禦能力。」

當地時間11月5日，最高法院將就特朗普徵收的、影響數萬億美元國際貿易的進口關稅是否合法舉行聽證會。

特朗普稱，這些關稅的實施依據是1977年美國《國際緊急經濟權力法》，該法律賦予總統一系列工具，以應對國家安全、外交政策及經濟領域的緊急情況。

當地時間8月29日，美國聯邦巡迴上訴法院以7：4的投票結果裁定，該法律並未授權總統實施如此大範圍的關稅措施。

「該法案賦予總統重大權力，可在宣布國家緊急狀態後採取多項行動，但這些行動中，沒有任何一項明確包含徵收關稅、關稅類費用或徵稅的權力。」上訴法院在判決中表示。該判決維持了美國國際貿易法院此前的裁定。

彭博經濟研究所分析師甘迺迪（Chris Kennedy）指出，若美國最高法院維持下級法院的判決，可能會使美國16.3%的平均實際關稅率至少降低一半，還可能迫使美國退還數百億美元資金，特朗普此前與部分國家達成的初步貿易協議也可能被推翻。

報道指出，若特朗普出席旁聽，將出現「極不尋常」的場面。儘管歷任美國總統會因大法官就職儀式等活動造訪最高法院，但在口頭辯論期間親自旁聽的情況極為罕見。

此前，在最高法院審議「特朗普是否因試圖推翻2020年大選結果而享有總統刑事豁免權」這一問題時，他也曾表示計劃前往旁聽。最終，他選擇在海湖莊園舉行新聞發布會，並未前往。2024年，最高法院裁定，特朗普對其官方行為享有推定豁免權。

