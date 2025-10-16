美國財長批評商務部副部長李成鋼：不請自來 行為失常｜有片
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國財長貝森特（Scott Bessent） 在10月15日點名指責中國商務部副部長李成鋼8月訪美時所發表的言論，並指李成鋼不請自來，更形容李成鋼失去理性（unhinged）。
據彭博社報道，貝森特在華盛頓舉行的記者會上指李成鋼很無禮，並說：「8月28日來這裏發表非常煽動性言論的那位副部長，或許已行為異常（gone rogue）」。
貝森特稱，也是商務部國際貿易談判代表的李成鋼曾警告，如果美國繼續推進對中國船隻徵收港口費的計劃，中國將在全球層面造成混亂，他回應指「這顯然是他們一直在計劃的事情」，還強調事態有緩和餘地。
貝森特同日較早前在美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）舉辦的論壇上，也指李成鋼「失去理性」。
李成鋼曾在8月27日至29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。
根據中國商務部官網發布的信息，李成鋼當時強調，中美雙方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，繼續發揮好中美經貿磋商機製作用，通過平等對話協商管控分歧、拓展合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。
本文獲《聯合早報》授權轉載
中美經貿會談｜李成鋼：就合作解決TikTok問題等達基本框架共識美媒：李成鋼訪美磋商貿易無實質進展 中美短期難達成協議商務部副部長李成鋼訪美 與美經貿官員就中美經貿關係交流溝通李成鋼率團訪華盛頓 中國商務部：願與美國發揮經貿磋商機制作用