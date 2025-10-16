美國財長批評商務部副部長李成鋼：不請自來　行為失常｜有片

美國財長貝森特（Scott Bessent） 在10月15日點名指責中國商務部副部長李成鋼8月訪美時所發表的言論，並指李成鋼不請自來，更形容李成鋼失去理性（unhinged）。



據彭博社報道，貝森特在華盛頓舉行的記者會上指李成鋼很無禮，並說：「8月28日來這裏發表非常煽動性言論的那位副部長，或許已行為異常（gone rogue）」。

貝森特稱，也是商務部國際貿易談判代表的李成鋼曾警告，如果美國繼續推進對中國船隻徵收港口費的計劃，中國將在全球層面造成混亂，他回應指「這顯然是他們一直在計劃的事情」，還強調事態有緩和餘地。

貝森特同日較早前在美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）舉辦的論壇上，也指李成鋼「失去理性」。

李成鋼曾在8月27日至29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。

圖為2025年9月15日，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在中美經貿會談後，於西班牙馬德里召開記者會。（Reuters）

圖為2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、中國國務院副總理何立峰，以及中國貿易談判代表李成鋼率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（United States Treasury via Reuters）

根據中國商務部官網發布的信息，李成鋼當時強調，中美雙方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，繼續發揮好中美經貿磋商機製作用，通過平等對話協商管控分歧、拓展合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

