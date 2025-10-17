美國巴西外長會面緩和雙邊關係　兩國確認特朗普盧拉將於11月會晤

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）10月16日舉行貿易談判，雙方都表示談判取得積極進展，並確認美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將於11月舉行會晤。



綜合外媒報道，雙方外長會談歷時逾1小時，包括15分鐘的初步會談與50分鐘的延長會議。兩國在會後的聯合聲明中稱，此次會議取得積極進展，並同意在不久的將來開展合作。

2025年8月1日，巴西巴西利亞，總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，左）在普拉納爾托宮舉行的儀式上發表講話。（Reuters）2025年8月1日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump，右）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）

此次外長會議為閉門會議，主要議題為美國對巴西徵收關稅問題。據悉，會議或亦討論了地緣政治問題，包括與委內瑞拉的緊張關係、俄烏戰爭以及金磚國家議題。

2025年8月22日，哥倫比亞波哥大，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）出席第五屆亞馬遜合作條約組織 (Amazon Cooperation Treaty Organization，ACTO) 總統峰會時發表講話。（Reuters）

特朗普此前7月簽署行政命令，將對巴西商品徵收關稅升至50%，導致兩國關係緊張。在此次外長會面緩和兩國關係前，特朗普10月6日與盧拉就經貿問題進行通話，特朗普表示與盧拉進行了一次非常愉快的電話交談，還稱將很快與對方會面。盧拉則要求美方取消對巴西產品加徵的40%關稅，讓關稅降回10%。