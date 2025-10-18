國防部：美方打「台灣牌」無異於玩火　武裝台灣注定是危險賭博

央視新聞報道，中國國防部新聞發言人張曉剛大校周五（10月17日）就近期涉軍問題發布消息，他表示台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方打「台灣牌」無異於玩火，武裝台灣注定是危險的賭博，必將為此付出沉重的代價。



據報道，美國參眾兩院通過新版國防授權法案，包括多項涉華消極條款，其中明確將撥款10億美元用於所謂「台灣安全合作倡議」，加強美台防務合作，邀台參加環太演習。

中國國防部新聞發言人張曉剛大校。（國防部圖片）

張曉剛表示：「美方法案涉華消極條款粗暴干涉中國內政，損害中國主權、安全、發展利益，破壞世界和平穩定，我們對此堅決反對。」

他繼續表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切實將不支持「台獨」的承諾落到實處，停止向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，停止與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫，以免損害兩國兩軍關系和台海地區和平穩定。