特朗普：料將與習近平達「公平」貿易協議 否則中國面臨155%關稅
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於10月20日會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），其間會見記者時表示，對中國會入侵台灣表示懷疑，同時談到預定本月稍時候會晤的中國國家主席習近平，對兩人之間的關係充滿信心，又預計將與對方達成一項「公平」的貿易協議。
認為中國不想入侵台灣 稱計劃明年初訪華
特朗普20日會見記者，被問到五角大廈早先的評估，即習近平可能在未來六年內試圖奪取台灣。特朗普稱，認為中國不想這樣做，這不意味著台灣不是中國的目標，但他目前看不到任何東西會發生。特朗普表示，在台灣和其他問題上，相信中美會相處得很好。
對於本月晚些時候，他與習近平將在韓國亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤，特朗普稱首要任務是與中國達成一項「公平」的貿易協議，並樂觀地認為將達成一項對兩國都有利的協議。
他指出，中國已在支付55%關稅，「這可是一大筆錢……很多國家都佔了美國的便宜，他們現在不能再佔便宜了」。他進一步警告，除非雙方達成協議，否則中國將可能在11月1日支付155%的關稅。
特朗普表示，「我想對中國好。我熱愛我和習近平主席的關係，我們的關係很好」。他也表示，計劃明年初訪華。但當被問到北京是否向華府施壓，要求美方明確表態不支持台獨，特朗普未有回應。
