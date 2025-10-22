王文濤與歐盟官員會談　稱中國對稀土完善出口管制體系屬正常做法

中國商務部部長王文濤10月21日應約，與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）舉行視象會談，就出口管制、歐盟對華電動汽車反補貼案等重點議題深入交換意見。王文濤談及中國加強稀土出口管制，以及荷蘭政府接管安世半導體（Nexperia）的問題。



2025年7月28日，比利時布魯塞爾，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）出席記者會。（Reuters）

王文濤表示，中方願與歐方共同努力，積極落實中歐領導人經貿共識，推動中歐經貿關系健康穩定發展。關於稀土出口管制問題，中方近期措施是依法依規完善中國出口管制體系的正常做法，體現了中國維護世界和平穩定的大國擔當。中方致力於維護全球產供鏈安全穩定，一直為歐盟企業提供審批便利。

圖為2025年10月18日，位於荷蘭東部城市Nijmegen的安世半導體（Nexperia）總部。（Getty Images）

談及安世半導體問題 冀歐方敦促荷蘭堅持契約精神

關於安世半導體問題，王文濤表示，中方堅決反對泛化「國家安全」概念，冀歐方發揮重要的建設性作用，敦促荷方堅持契約精神和市場原則，從維護全球產供鏈安全穩定的大局出發，盡快提出妥善解決辦法。

中田商務部引述謝夫喬維奇表示，歐方願與中方共同落實歐中領導人系列經貿共識，妥處經貿摩擦。歐方理解中方出於國家安全和國際共同安全考慮，出台稀土相關出口管制措施。措施實施過程中，盼中方可加快審批歐企申請。關於安世半導體問題，歐方願在必要時積極協助荷中雙方加強溝通，盡快找到解決辦法。

雙方同意按照第二十五次中歐領導人會晤共識，盡快在布魯塞爾召開「升級版」中歐出口管制對話機制會議。