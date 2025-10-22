高市早苗指快將與特朗普舉行會面　擬26日赴馬來西亞出席東協會議

日本新任女首相高市早苗10月21日（周二）晚上首次向全國講話。高市早苗在演說中強調了她上任後要處理的優先事項，包括經濟和與反對派進行合作。高市表示，她將打造強大的日本經濟，並透過外交和國家安全政策維護國家利益。此外，有報道指高市早苗計劃26日出訪馬來西亞參加東協會議，這將會成為她上任後的首次外訪。



據《日本放送協會》（NHK）報道，高市表示，她將努力在國會中爭取多數席位，以穩定政局。她強調，只要反對黨與她持有相同理念，她將繼續呼籲他們展開合作。

高市指，因應物價上漲、建設日本副首都圈、改革社會保障以及修改憲法等政策，均建基於自民黨與日本維新會之間達成的共識。她補充說，他們將共同努力，將這些政策付諸實行。

在經濟方面，高市誓言要應付物價上漲，包括盡快廢除臨時汽油稅。她也強調，她將聽取反對黨的意見，提高免稅入息門檻，增加民眾的可支配收入。

此外，她內閣的核心議程之一就是投資危機管理。她計劃讓公共和私營部門合作，共同投資於經濟、糧食和能源安全。

談到外交政策，高市表示很快就會與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，以進一步加強日美關係。她強調，日美同盟是日本外交和國家安全政策的基石。

共同網引述多名日本政府相關人士報道，作為高市早苗上任後的首次外訪，正在協調出席26日（本周日）起在馬來西亞召開的東協（ASEAN）相關會議。預計屆時將與主席國馬來西亞的總理安華（Anwar Ibrahim）舉行會談。

2025年10月21日，日本東京，新任首相高市早苗在首相辦公室舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

此外，為迎接計劃27日訪日的美國總統特朗普，高市將在東協相關會議會期中途回國，之後由外相茂木敏充代理出席。高市亦計劃出席31日在韓國開幕的亞太經合組織（APEC）首腦會議。