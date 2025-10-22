涉詐騙陳志柬埔寨太子銀行陷擠提　韓星勝利曾為其酒吧站台｜有片

美國司法部10月14日向柬埔寨太子集團及其創辦人陳志發起制裁後，太子集團（Prince Group）旗下太子銀行的柬埔寨客戶陷入恐慌，紛紛前往提取現金，導致太子銀行部份分行一度因為資金短缺而暫停提款服務。此外，網上近日流出一段影片，韓國樂隊BigBang前成員勝利曾光顧太子集團旗下的酒吧，並盛讚「柬埔寨是亞洲最好的國家」。



朝鮮日報英文報18日報道，太子銀行（Prince Bank）17日有大量存戶前往提款。此舉被解讀為美英政府對其母公司太子集團實施強硬制裁後的反彈。

根據外媒報道，太子銀行位於首都金邊的主要分行，一大早就排起了長隊，顧客爭相提取存款，場面一度混亂。部分分行甚至因流動性短缺而暫停提款服務。

這次銀行擠提事件被分析為美國司法部、財政部和英國政府14日宣布對太子集團及其董事長陳志實施超強制裁的結果，美國司法部已凍結陳志手上持有價值約150億美元（約1166億港元）的比特幣。

據太子銀行官方介紹，其擁有總資產達10.15億美元（約79億港元），在柬埔寨國內有36間分行及有超過1100名員工。

此外，太子集團旗下的太子釀酒酒吧（Prince Brewing）據報已關閉，該酒吧曾因BigBang前成員勝利的到訪而備受矚目。

BigBang前成員勝利曾指柬埔寨是亞洲最好的國家：

據報道，太子釀酒酒吧已關閉，目前已被新東家收購，正在籌備重新開業。

2024年1月，勝利曾到訪太子釀酒酒吧主辦的活動。從網上的影片可見，勝利表示：「當我說要去柬埔寨的時候，朋友們都勸我別去，提醒我那裏威脅。」 隨後，勝利大聲疾呼：「現在我要告訴那些傢伙，去吃屎吧。」

勝利其後指：「讓他們閉嘴，來這裏看看柬埔寨是個什麼樣的國家。柬埔寨是亞洲最好的國家，總有一天我會帶G-Dragon來這裏。」這番言論在韓國國內引發爭議。

值得一提的是，勝利隨着G-Dragon和Taeyang演唱的《Good Boy》翩翩起舞，現場觀眾不禁高呼「G-Dragon」。