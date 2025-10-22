OpenAI推出首款瀏覽器Atlas　與Google正面競爭

聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI在10月21日推出首款由人工智能（AI）驅動的網頁瀏覽器。彭博社報道，OpenAI將這款瀏覽器命名為ChatGPT Atlas，旨為用戶提供更個性化的上網體驗，同時還能代表用戶執行任務，例如預訂航班或編輯文檔。



媒體稱，這標誌着OpenAI在新戰線上與Alphabet旗下的Google展開競爭，因為愈來愈多的網民開始依賴AI來獲取信息。

OpenAI說，這款瀏覽器是圍繞ChatGPT構建的，每當用戶訪問網頁時，頁面上就會出現「Ask ChatGPT」的選項，點擊後即可在側邊欄與ChatGPT互動。比如，用戶打開一篇電影評論，可以讓ChatGPT幫忙總結內容；或者找一個食譜，再讓ChatGPT幫忙在網上訂購所需食材。

2025年10月21日，OpenAI發布旗下首款瀏覽器ChatGPT Atlas，圖中可見這款瀏覽器支持匯入Google的瀏覽器Chrome與Apple的瀏覽器Safari中的收藏夾資料，還能登入ChatGPT自家帳戶。（截圖自ChatGPT Atlas網站）

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在周二的直播說：「這是一個以ChatGPT為核心、由AI驅動的瀏覽器。這是一款全方位優秀的瀏覽器——流暢、快速，而且用起來非常舒服。」

他說：「我們認為，AI為重新思考瀏覽器的意義提供了一個10年一遇的機會。」

ChatGPT Atlas現已在macOS系統上全球發布，隨後將陸續推出Windows、iOS和Android版本。目前，只有付費用戶（ChatGPT Plus與Pro訂閱者）才能使用更高級的AI代理功能。

OpenAI說，目前已有超過8億用戶在使用ChatGPT，但其中許多人使用的是免費版本。OpenAI目前仍在虧損運營，正尋求實現盈利的新方式。

2025年2月3日， OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的企業AI推廣活動。（Reuters）

媒體稱，藉助自家瀏覽器切入網絡搜索入口，可能幫助OpenAI這家全球估值最高的初創公司吸引更多網絡流量，並藉此獲得數碼廣告帶來的收入。

本文獲《聯合早報》授權轉載

