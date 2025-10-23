韓國三名20多歲青年騙友人至柬埔寨做豬仔　主謀重判10年

韓國法院周三（10月22日）對一單「誘騙友人至柬埔寨」案件作出一審判決。3名20多歲的年輕人因不滿友人拒絕參與詐騙，竟設局將其騙至柬埔寨，並賣給當地電信詐騙犯罪組織，導致受害人被拘禁於電騙營20多天。



《每日經濟》等韓媒報道，由於受害人拒絕參與詐騙計劃，導致被告蒙受準備費用等損失。26歲的主謀申某遂夥同26歲的朴某及27歲的金某，向受害人謊稱正推動柬埔寨旅遊事業，只要受害人「隨行去簽一份合同，就能免除其債務」。受害人信以為真，隨他們前往柬埔寨，卻不知已踏入陷阱。

2025年10月18日，韓國首爾，64名涉嫌在柬埔寨參與網絡詐騙活動的韓國公民乘搭包機抵達仁川國際機場後，隨即被韓國警方帶走接受調查。（Reuters）

一抵達柬埔寨，受害人立即被移交給當地的詐騙集團。這個集團將他囚禁在靠近越南邊境的「犯罪園區」內，沒收其護照與手機，並強迫他提供銀行帳戶用於犯罪。

犯罪分子更播放他人受虐影片，威脅受害人要求其父母支付贖金。受害人在被非法監禁20多天後，才在韓國駐柬埔寨大使館的協助下獲救。

首爾中央地方法院刑事合議庭周三就3名被告的引誘移送至國外、移送受騙者、違反暴力行為處罰等罪名對他們判處實刑，申某被判處10年有期徒刑，朴某與金某則分別被判處5年及3年6個月有期徒刑。