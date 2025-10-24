白宮：特朗普已特赦幣安創辦人趙長鵬

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）10月23日發聲明表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）行使憲法所賦予權力，已特赦全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的創辦人趙長鵬，又形容趙長鵬是因前總統拜登（Joe Biden）對加密貨幣發動戰爭而被起訴。



2025年10月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

現年47歲的趙長鵬2023年被拜登政府指控違反美國反洗錢法，他認罪後被判處4個月徒刑，辭去幣安CEO職務，並以個人名義支付5,000萬美元罰款，幣安則以43億美元與美國司法部和解；趙長鵬已在2024年9月底刑滿出獄。

《華爾街日報》報道，特朗普已於22日簽署特赦令，且近期曾向幕僚表示，他認同外界關於「趙長鵬與其他業者遭政治迫害」的觀點，並認為拜登政府的執法行動過於激進。

圖為2022年3月4日拍攝的插圖，顯示幣安（Binance）標誌及加密貨幣。（Reuters）

白宮聲明指出，趙長鵬未被指控欺詐，也沒有可識別的受害者，但拜登政府仍對趙進行追捕，現在拜登政府對加密貨幣的戰爭已經結束。

趙長鵬獲特赦的消息傳出後，Binance交易所發行的平台幣─幣安幣（Binance Coin，BNB）瞬間大漲，漲幅一度逾7%。