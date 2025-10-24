白宮：特朗普下周四在韓國晤習近平

美國白宮10月23日公布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於下週在亞洲之行期間，與中國國家主席習近平會面。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普將於24日晚間啟程前往馬來西亞，隨後還將訪問韓國，並預定下周四（10月30日）在韓國與習近平會面。



白宮表示，特朗普將與馬來西亞總統舉行雙邊會談，並預定下周二（28日）與日本新任首相高市早苗會面，以及下周三（29日）與韓國領導人會面。



中國國家主席習近平與美國總統特朗普2019年夏在大阪G20峰會上會面。（Getty）

特朗普22日曾在白宮表示，他即將訪問韓國，並與中國國家主席習近平舉行一次長時間會晤。特朗普認為屆時將與對方就進口美國大豆、俄羅斯石油、結束烏克蘭戰爭、甚至是核武器問題達成協議。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）前一天表示，特朗普計劃在韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上，與習近平舉行「私人」會晤（pull-aside meeting）。他同日證實，特朗普政府考慮限制依賴美國軟件驅動的產品出口，以報復北京方面最新一輪的稀土出口限制，涵蓋產品或從手提電腦到噴射引擎。