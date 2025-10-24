特朗普：以色列不會對約旦河西岸採取任何行動

以色列國會周三（10月22日）初步通過一項將以色列法律適用於被佔西岸地區的法案，這一舉動相當於吞併巴勒斯坦人希望建國的土地。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四批評該決定，稱以色列「不會對西岸採取任何行動」。



特朗普上個月承諾，不會允許以色列吞併約旦河西岸的巴勒斯坦領土。他周四在白宮重申：「別擔心西岸，以色列不會對那裏採取任何行動。」

2025年10月23日，在以色列佔領的約旦河西岸的希伯倫（Hebron）附近正值橄欖收穫季，一名以色列士兵在站崗，防止巴勒斯坦人和外國活動人士接近橄欖樹。（Reuters）

儘管以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示反對，投票仍以25票同意、24票反對的結果通過。路透社報道，這項法案仍需經過4輪投票才能正式成為法律。

▼內塔尼亞胡反對法案：

內塔尼亞胡發表聲明：「吞併法案由以色列國會反對派議員發起，目的是在萬斯訪以期間挑起不和。我領導的右翼利庫德集團（Likud party）及其執政聯盟夥伴沒有投票支持，除了一名心懷不滿的利庫德成員，他最近被解除了國會委員會主席的職務。」

他進而強調，如果沒有利庫德集團的支持，這些法案不太可能獲得通過。

路透社報道，美國副總統萬斯（JD Vance）正在訪問以色列，他針對投票結果表示：「如果這是一場政治噱頭，那它就非常愚蠢，我個人覺得這是一種侮辱。」

2025年10月23日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷總理辦公室會面後握手。（Reuters）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在飛往以色列之前警告，以色列吞併約旦河西岸的舉措可能會危及特朗普結束加沙戰爭的計劃。