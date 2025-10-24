日本秋田縣再現熊蹤　4人受傷其中1人傷勢嚴重

日本秋田縣警方10月24日表示，當地東成瀨村政府附近有4人遭熊襲擊受傷，其中1人重傷，當局在現場附近發現一隻熊。



日本放送協會（NHK）、秋田放送（ABS）及朝日電視台等傳媒報道，事發於24日早上11時15分左右，警方接報指，距離東成瀨村政府約200米的地方出現熊蹤，多人遇襲。

當局指，傷者為3男1女，當中兩人在農田工作時遇襲，另外兩人上前協助傷者時亦遭襲擊。4名傷者全部臉及頭部受傷，其中一人傷勢嚴重，需要用直升機送院救治。

圖為2025年10月24日，日本秋田縣東成瀨村發生熊隻襲擊人類事件後，當地警方及獵人組織到場調查。（NHK 截圖）

日本連日傳出熊隻出沒及襲擊人類事件，除了今次的一宗，同縣湯澤市JR湯澤站附近21日凌晨5時左右區有一名男子散步期間從背後遭到熊襲擊，摔倒受傷。事發後不久，另一名在放狗的男子在附近的路上遭遇襲擊，右臂受傷，大約5分鐘後，一名70多歲男保安在車站附近一個停車場遭熊攻擊，背部受傷。