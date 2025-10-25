俄羅斯圖-95轟炸機飛越日本海　護衛隊戰鬥機緊急升空回應

日本戰鬥機星期五（10月24日）緊急升空，監視飛近的俄羅斯戰鬥機，包括可攜帶核武器的戰略轟炸機，這些飛機沿着日本領空邊緣飛行。



據俄羅斯國際新聞通訊社（RIA）報道，俄羅斯國防部的聲明證實，其圖-95轟炸機在中立水域上空進行例行巡邏飛行時，受到了另一國戰鬥機的「護航」。

此次事件發生在日本新任首相高市早苗就任後首次發表政策演說前數小時，她在演說中承諾加快國防建設。高市早苗說，俄羅斯以及中國和朝鮮的軍事活動構成了「嚴重關切」。

▼日本防衛省：2架圖-95轟炸機飛越日本海

日本防衛省星期五公布了一張地圖，顯示了俄羅斯戰鬥機在日本西海岸附近日本海上空的飛行路線。報道稱，兩架圖-95（Tu-95）轟炸機由兩架蘇-35機（Su-35）戰鬥機護航，最初飛往日本佐渡島（Sado Island），隨後轉向北飛。

路透社引述防衛部長小泉進次郎在社交媒體X（舊稱Twitter）上發布的消息說：「俄羅斯在入侵烏克蘭的同時，每天都在我國周邊進行軍事行動——這就是現實。」

日本首相高市早苗2025年10月24日在眾議院全體會議上發表就任後的首次施政演說（Reuters）

高市還在一篇X帖子中強調日本與烏克蘭的「特殊全球夥伴關係」，並讚揚烏克蘭總統澤連斯基澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其人民「日復一日地挺身而出抵抗侵略」的勇氣。

最近幾周，歐洲國家指責俄羅斯多次使用無人機和戰鬥機入侵領空，最近一次是在星期四，北大西洋公約組織成員立陶宛說，俄羅斯戰鬥機曾短暫飛入其領空。莫斯科否認它在附近進行演習的飛機曾飛入立陶宛領空。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

