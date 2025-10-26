美方稱中美兩日貿易磋商結束　特朗普擬於習特會與中方達全面協議

美國財長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）10月25日與中國副總理何立峰和商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在馬來西亞吉隆坡會面，磋商經貿議題後，雙方在26日早上再繼續。



美國財政部官員25日表示，首天會談具有建設意義。格里爾26日稱，雙方的貿易談判正邁向為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及中國國家主席習近平可以有一個富成效會面的階段。

特朗普早前揚言由11月1日起向中國進口產品加徵100%關稅，以報復北京方面的稀土出口限制。而今次已是5月以來，何立峰第五度與貝森特及格里爾舉行會談。

路透社引述多名專家分析，北京方面或在這次會談放寬向全球國防工業出口稀土的限制，而華府則不會徵收100%關稅；假如未能成事，下週原定在韓國APEC峰會期間上演的習特會或告吹。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

也有專家認為，今次吉隆坡會面未必會觸及美國指控中國外向型經濟的主要問題。

中國商務部就何立峰與貝森特和格里爾再度會面一事時稱，雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的重要問題進行磋商。