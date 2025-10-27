貝森特：中國願延遲稀土管制一年　將恢復大量採購美國大豆

中美在馬來西亞吉隆坡舉行經貿談判10月26日結束，雙方達成了初步共識。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日表示，他與中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰的會談富有建設性，為中美元首會談奠定了非常積極的框架，將避免美國對中國商品加徵100%關稅，並實現中國推遲稀土出口管制。



TikTok交易細節敲定 料習特會時完成

貝森特同日向哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目表示，預計中國將在幾年內恢復大量購買美國大豆，當美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及中國國家主席習近平在韓國正式宣布達成貿易協議時，美國豆農將對本季以及未來幾年的大豆種植情況，「感到非常樂觀」。此外，他預期中國將推遲一年擴大稀土許可制度，且在馬來西亞的貿易談判後重新審視該措施。

他又表示，將TikTok所有權轉讓給美國控制的交易細節已經敲定，特朗普和習近平將於會面「完成」該協議。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

料不實行對華加徵100%關稅 芬太尼亦為峰會焦點

貝森特接受美國全國廣播公司新聞網（NBC）節目採訪時稱，中美代表馬來西亞達成的框架協議，將為特朗普及習近平在韓國會面時，進一步討論兩國貿易合作。會面將聚焦於促進更平衡的美中貿易、增加中國對美國大豆和其他農產品的購買，以及解決美國的芬太尼危機。

當被問及是否預計美國將繼續執行對中國商品加徵100%關稅，貝森特回答：「不，我預計不會。我還預計，中方討論過的稀土出口管制措施，將得到某種程度的延期。」貝森特補充說，協議的最終條款將由兩國領導人決定。