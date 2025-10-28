美日元首會晤　日媒：高市早苗擬提名特朗普角逐諾貝爾和平獎

日本新任首相高市早苗（10月28日）在東京會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），就貿易及安全問題舉行會談。據日本電視台NTV同日引述政府消息人士報道，高市早苗計劃告知特朗普，她將提名他角逐諾貝爾和平獎。



據路透社報道，一週前，這位強硬保守派首相成為日本首位女性領導人，並誓言要加快軍事建設。

知情人士告訴路透社，高市早苗預計將在今年達成的一項價值5500億美元（約4.3億港元）的貿易協議中提出投資美國的一攬子計劃，其中涵蓋造船業，以及增加採購美國大豆、天然氣和貨車。

報道指，這些姿態可能會緩解特朗普要求東京大幅增加國防支出的要求。高市早苗上周承諾將加快國防開支增至GDP的2%的計劃，以應對中國對日本的軍事威脅。

特朗普與高市早苗在東京市中心的迎賓館赤坂離宮合影留念，隨後特朗普被引領至宴會廳，接受儀隊的檢閱。特朗普表揚高市早苗：「這次握手非常有力。」

據報道，特朗普表示，美國已收到日本的軍事裝備訂單，並指美國和日本的貿易協定是一個非常公平的協議。

報道指，在完成會面後，高市早苗將與特朗普將訪問位於東京附近的橫須賀美軍基地，該基地是「喬治華盛頓號」（USS George Washington）航空母艦的駐地。

此前，兩人曾談到已故首相安倍晉三。安倍晉三是高市的親密政治盟友，兩人在特朗普首個總統任期曾一起打高爾夫球，並由此建立了深厚的友誼。

2025年10月28日，日本東京，日本首相高市早苗（右）在迎賓館赤坂離宮與美國總統特朗普（Donald Trump，左）舉行會談。（Reuters）

特朗普向高市表示：「他是我和你的摯友。」

特朗普上一次造訪赤坂離宮是在2019年，當時他與安倍舉行了會談。安倍於2022年遇刺身亡。

特朗普28日晚上將在東京與商界領袖共進晚餐，並於29日（周三）前往韓國。