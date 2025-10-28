高市早苗晤特朗普　日美簽署稀土及關鍵礦產供應協議

日本首相高市早苗10月28日（周二）與美國總統特朗普（Donald Trump）在東京舉行會面。隨後，兩國領導人簽署一項協議，旨在支持關鍵礦產及稀土的供應，該協議旨在未來六個月內確認在稀土磁鐵及電池等領域的合作項目，並共同開發關鍵礦產的儲備。



據路透社報道，特朗普在會面期間讚揚日本計劃購買更多美國軍備。高市早苗表揚特朗普，指其在促成柬埔寨和泰國以及以色列和哈馬斯停火方面發揮「前所未有的」作用。

高市早苗同時表示，將推薦特朗普角逐來年的諾貝爾和平獎。

2025年10月28日，日本東京，日本首相高市早苗（右）在迎賓館赤坂離宮與美國總統特朗普（Donald Trump，左）舉行會談時握手。（Reuters）

兩國領導人其後簽署一項協議，以支持關鍵礦產和稀土的供應。兩國正積極尋求在這些關鍵材料擺脫對中國的依賴。稀土對生產智能手機到戰鬥機等一系列產品至關重要。

報道指，該協議旨在未來六個月內共同確定磁鐵和電池等領域的合作項目，並共同開發關鍵礦產的儲備。

2025年10月28日，日本東京，日本首相高市早苗（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在迎賓館赤坂離宮舉行的雙邊會議上展示有關關鍵礦產和稀土供應的簽署文件。（Reuters）

此外，日本政府一位高級官員表示，日美兩國正草擬一份關於日本在美國投資項目的情況說明書，涉及三菱重工等日本企業。

消息人士稱，該說明書將把發電和汽車相關產品列為潛在投資項目。