高市早苗晤特朗普 日美簽署稀土及關鍵礦產供應協議
撰文：王海
日本首相高市早苗10月28日（周二）與美國總統特朗普（Donald Trump）在東京舉行會面。隨後，兩國領導人簽署一項協議，旨在支持關鍵礦產及稀土的供應，該協議旨在未來六個月內確認在稀土磁鐵及電池等領域的合作項目，並共同開發關鍵礦產的儲備。
據路透社報道，特朗普在會面期間讚揚日本計劃購買更多美國軍備。高市早苗表揚特朗普，指其在促成柬埔寨和泰國以及以色列和哈馬斯停火方面發揮「前所未有的」作用。
高市早苗同時表示，將推薦特朗普角逐來年的諾貝爾和平獎。
兩國領導人其後簽署一項協議，以支持關鍵礦產和稀土的供應。兩國正積極尋求在這些關鍵材料擺脫對中國的依賴。稀土對生產智能手機到戰鬥機等一系列產品至關重要。
報道指，該協議旨在未來六個月內共同確定磁鐵和電池等領域的合作項目，並共同開發關鍵礦產的儲備。
此外，日本政府一位高級官員表示，日美兩國正草擬一份關於日本在美國投資項目的情況說明書，涉及三菱重工等日本企業。
消息人士稱，該說明書將把發電和汽車相關產品列為潛在投資項目。
