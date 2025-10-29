內塔尼亞胡命令以軍立即攻擊加沙　哈馬斯延後人質遺體移交工作

以色列總理辦公室周二（10月28日）發表聲明稱，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）命令軍方立即對加沙進行「強力」打擊。此前，他指責哈馬斯移交的一具遺體並不屬於失蹤的以方人質，稱其違反了停火協議。哈馬斯則回應，稱因以方的侵犯行為，將延後原定於周二晚上移交另一人質遺體。



以色列指哈馬斯錯還遺體

以色列此前接收了一具遺體，據哈馬斯稱，這屬於在加沙尋獲的一名遇難以色列人質。

內塔尼亞胡隨後指出，化驗結果顯示，該遺體屬於以軍在戰爭早期尋獲的一名人質Ofir Tzarfati，而非失蹤的13名遇難人質之一。他指責哈馬斯「違反停火協議」。

2025年10月28日，加沙停火期間，哈馬斯武裝分子在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）搜尋失蹤的以色列人質遺體。（Reuters）

哈馬斯發表聲明，表示原定於當地時間晚上8時歸還另一人質遺體，但因以方宣布襲擊加沙，被迫推遲遺體移交計劃。

▼以外交部：哈馬斯「有意」歸還錯誤遺體

以色列外交部在網上公布影片，表示：「哈馬斯撒謊。他們知道剩餘人質的下落......無人機拍攝的畫面顯示，哈馬斯正在移動並重新埋葬屍體，然後製造假象讓紅十字會目睹。」

路透社：或因哈馬斯襲擊以軍

雖然以方並未說明攻擊加沙的原因，路透社引述一名以軍官員表示，哈馬斯在以色列控制區對以軍發動攻擊，違反了停火協議。

據《以色列時報》，加沙南部拉法（Rafah）的以軍遭到武裝分子襲擊，並以炮擊作為回應。