特朗普抵釜山晤李在明　韓方頒最高級別勳章　送贈「金王冠」

美國總統特朗普（Donald Trump）乘搭空軍一號專機抵達韓國釜山金海國際機場，這是其亞洲之行的最後一站，他下午在慶州，於國立慶州博物館與總統李在明舉行會談，並共晉工作午宴。這是兩人相隔兩個月再次會面，預料雙方會磋商貿易、投資及朝鮮半島問題。



2025年10月29日，特朗普獲韓方頒授最高級別的無窮花大勳章，開創美國總統先河，旁為韓國總統李在明（Reuters）

韓方贈「金王冠」 頒最高級別勳章

在會面上，李在明向特朗普送贈禮物，此包括一個古代金王冠的複製品，特朗普指這份禮物「非常特別」。

美媒報道，這件複製品以朝鮮半島古代新羅王國的金王冠為原型，象徵君主和統治階級的神聖權威和絕對統治。

韓聯社報道，特朗普也獲頒韓國無窮花大勳章，開創美國總統先河。無窮花大勳章是韓國最高級別的榮譽勳章。

2025年10月29日，特朗普會晤李在明，韓方送贈古代金王冠的複製品（Reuters）

在會面上，李在明談到他希望美方允許韓國擁有核動力潛艦所需的燃料，他又請求特朗普提供支持，讓韓國能在核燃料再處理或鈾濃縮方面取得實質進展。

李在明：未能促成「特金會」

在特朗普這次訪韓之旅，外界也關注他會否藉機會與朝鮮領導人金正恩會面，但據李在明29日表示，這次未能促成「特金會」。

特朗普也表示，他和朝鮮領導人未能就會晤「商定時間」。

2025年10月29日，李在明在韓國迎接到訪的特朗普，向對方頒授勳章，送贈「金王冠」作禮物（Reuters）

2025年10月29日，李在明（左）在韓國迎接到訪的特朗普（中），兩人握手（Reuters）

在特朗普較早前飛抵釜山後，他在紅地毯上受到韓國官員的歡迎和鳴放禮炮的禮炮聲，隨後，一支樂隊演奏歌曲《Y.M.C.A.》，這是美國總統經常在集會上演奏的歌曲。之後，他乘坐直升機飛往慶州。

據李在明的辦公室表示，特朗普和韓國總統的工作午餐菜單上，包含一道「黃金甜點」。

除了與李在明的會面外，特朗普還會在慶州出席一場企業CEO的高峰會。慶州是韓國一座寧靜的小城，擁有許多歷史悠久的陵墓和宮殿。

美國總統特朗普（Donald Trump）於2025年10月29日在韓國慶州舉行的2025年亞太經濟合作組織（APEC）CEO高峰會上發表演說。（Reuters）

韓聯社報道，韓美兩國雖已達成貿易協議，韓國承諾對美投資3,500億美元（2.72萬億港元），惟雙方就投資方式、收入分配等仍有分歧，談判陷入僵局。總統府消息指，會談未必能促成雙方完成關稅談判。

特朗普早前在前往慶州前對記者發表講話稱，對朝鮮飛彈試射不以為然，並表示他正專注於與世界第二大經濟體領導人的會晤。