習近平專機飛抵韓國　料香港時間10時與特朗普會面｜最新

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）的會談10月30日早上在韓國釜山登場，這是兩人時隔6年再次會晤。會面前夕，中方表示願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果。本文會持續更新有關這次「習特會」的消息。



【09:02】路透社報道指，據信是習近平專機已飛抵韓國釜山，習近平將出席APEC峰會，並會見特朗普。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為據信是習近平所乘坐專機飛抵機場。（Reuters）

【08:49】習近平離開北京飛往韓國，預料當地時間上午10時與特朗普會面。央視新聞報道指，習近平所乘坐的專機即將飛抵韓國釜山。

【06:10】美國眾議院中國事務委員會（Joint China Commission）主席莫倫納（John Moolenaar）表示，已告知特朗普政府，指美國不應向中國出售最新的先進人工智能（AI）晶片，而應將這些晶片提供給致力於打造美國AI主導地位的本土企業。

據路透社，特朗普此前表示，可能將與習近平討論英偉達（Nvidia）Blackwell晶片。

【05:00】根據白宮指，會談於當地時間早上11時（香港時間早上10時）舉行，特朗普表示會晤預料歷時3至4小時。

在過去數天，特朗普曾談到可能與習近平討論英偉達（Nvidia）AI晶片、台灣、大豆、芬太尼、俄羅斯石油等議題。

中方：願同美方共同努力推動取得積極成果

中國外交部發言人郭嘉昆29日主持例行記者會時表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，此次會晤兩國元首將就事關中美關係戰略性、長遠性的問題，以及共同關心的重大問題深入溝通。

他稱中方願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引，注入新動力。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

習特會前夕 傳中企買入美國大豆

在兩人會面前夕，路透社引述兩名貿易消息人士稱，中國國有企業中糧集團本周購買三批美國大豆。