英國狂徒火車上揮舞大刀襲擊 10人傷2人被捕 施紀賢：駭人聽聞
撰文：洪怡霖
出版：更新：
英格蘭東部一列前往倫敦的火車周六（11月1日）晚上發生持刀傷人事件，10人受傷送院，警方已逮捕2名疑犯。
劍橋郡亨丁頓（Huntingdon）警方在Facebook表示，晚上7點39分，警方接獲報案稱，火車上有多人被刺傷，兩名男子被捕。
一名目擊者表示，事發列車原定在晚上6時25分由唐卡士打（Doncaster）前往倫敦國王十字站（King's Cross），在駛離彼德堡（Peterborough）約10分鐘後，有乘客使用使用緊急召喚系統。
另一名目擊者稱目睹多名乘客負傷走到自己身處的車廂，而在列車抵達亨丁頓站後，乘客疏散下車，但其中一名疑犯亦走到月台揮舞大刀，之後遭警員以電槍制服。
警方其後指，10名傷者送院，其中9人傷勢有生命威脅。當局形容這宗襲擊為「重大事件」，反恐部門已加入調查。
首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，這單駭人聽聞的事件令人深感擔憂，他向所有受影響人士表達慰問，同時感謝緊急服務人員的對應。
