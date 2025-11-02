英國狂徒火車上揮舞大刀襲擊　10人傷2人被捕　施紀賢：駭人聽聞

英格蘭東部一列前往倫敦的火車周六（11月1日）晚上發生持刀傷人事件，10人受傷送院，警方已逮捕2名疑犯。



英國劍橋郡一列火車11月1日晚發生持刀襲擊案，多人傷，2人被捕。警方法證人員事發後到亨丁頓站調查。（天空新聞截圖）

劍橋郡亨丁頓（Huntingdon）警方在Facebook表示，晚上7點39分，警方接獲報案稱，火車上有多人被刺傷，兩名男子被捕。

一名目擊者表示，事發列車原定在晚上6時25分由唐卡士打（Doncaster）前往倫敦國王十字站（King's Cross），在駛離彼德堡（Peterborough）約10分鐘後，有乘客使用使用緊急召喚系統。

另一名目擊者稱目睹多名乘客負傷走到自己身處的車廂，而在列車抵達亨丁頓站後，乘客疏散下車，但其中一名疑犯亦走到月台揮舞大刀，之後遭警員以電槍制服。

英格蘭東部一列火車11月1日晚發生持刀襲擊事件，大批警方及救援人員接報抵達亨丁頓站。（X@PTBenJones）

警方其後指，10名傷者送院，其中9人傷勢有生命威脅。當局形容這宗襲擊為「重大事件」，反恐部門已加入調查。

首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，這單駭人聽聞的事件令人深感擔憂，他向所有受影響人士表達慰問，同時感謝緊急服務人員的對應。