紐約市長選舉投票率創紀錄　特朗普再「狙擊」曼達尼：反猶太份子

美國紐約市長選舉11月4日舉行，市選舉委員會稱，截至當日下午約9時，已有逾200萬人登記投票，投票率創下1969年以來新高。與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日於社交媒體再發文「狙擊」聲勢大幅領先的民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani），將後者形容為一名反猶太份子（Jew Hater）。



綜合美媒報道，紐約市長選舉投票率就已經超越2021年上屆選舉的總投票人數，當年的紐約市長選舉的總投票人數只有115萬。

紐約市長選舉市長選舉自1969年以來，投票人數從未突破200萬；而1989年及1993的選舉則大約有近190萬紐約市民投票。市選舉委員會稱，截至當日下午6時，已有逾170萬人登記投票。

票站於當地時間下午9時關閉，選舉委員會在差不多時候再公布新數據，稱投票人數已超過200萬。

2025年10月29日，韓國慶州，美國總統特朗普（Donald Trump）出席2025年亞太經濟合作組織（APEC）行政總裁峰會時舉起拳頭。（Reuters）

特朗普同日稍早在社交媒體Truth Social發文批評曼達尼，稱後者已被證實是反猶太份子，因此任何投票給他的猶太人都是愚蠢的人。

報道指，曼達尼過去雖多次就加沙戰爭及以巴問題批評以色列，但已多次反駁有關他是反猶太主義者的指控。

2025年11月4日，美國紐約市長選舉舉行期間，民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）在當地一間學校前拍照。（Reuters）

特朗普日前已曾發文批評曼達尼，呼籲選民「含淚投票」支持民調第二高的前紐約州長、獨立候選人科莫（Andrew Cuomo）而非同屬共和黨的候選人Curtis Sliwa。