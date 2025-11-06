路透社：特朗普與習近平會晤時曾提及黎智英
撰文：蕭通
出版：更新：
路透社11月5日引述3位知情人士和一位美國政府官員透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上週在韓國與中國國家主席習近平會晤時，曾直接呼籲釋放因涉嫌勾結外國勢力被關押的壹傳媒創辦人黎智英。
知情人士稱提及時間不到5分鐘
報道引述其中一名知情人士稱，特朗普並未討論釋放黎智英的具體協議，但提到憂慮77歲黎智英的健康和待遇。該知情人士補充說，特朗普就此問題花的時間不到5分鐘。
報道引述政府官員稱，特朗普正如他所說的那樣，提到了黎智英的案件。另一名人士也稱，特朗普向習近平提及黎智英，並暗示釋放黎智英有利於美中關係，也有利於提升中國形象。
路透社指出，特朗普在中美元首峰會舉行前，曾表示計劃提出黎智英的案件，但會後雙方的聲明中均未提及此事。
白宮未證實消息 華大使館重申任何干預不會得逞
白宮拒絕就路透社的報道回應，也未證實特朗普有否提及此事。
中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，他並不了解中美元首會晤中有關黎智英的具體細節，但他強調黎智英的「罪行嚴重損害了香港的繁榮穩定」。他又強調，任何干預香港司法程序或破壞香港法治的企圖都不會得逞。
貝森特：習近平與特朗普2026年互相國事訪問特朗普接受60分鐘時事雜誌專訪 讚習近平與普京同樣難纏｜有片APEC｜英媒：特朗普收王冠禮物提前退場 習近平才是真正王者白宮發放多張習近平特朗普會談相片 展示習特會輕鬆一面特朗普晤習近平「雷聲大」 中美關係進化至「G2對決」階段