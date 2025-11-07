Tesla股東通過馬斯克近萬億美元薪酬方案

Tesla於11月6日的股東大會表決通過，行政總裁馬斯克（Elon Musk）未來10年最高可獲8,780億美元的薪酬方案，以支持其將這家電動車製造商轉型為人工智能（AI）和機械人巨頭的願景。儘管包括挪威主權財富基金在內，一些主要投資者反對該方案，但最終仍以超過75%的支持率獲得批准。Tesla股價在市後延長交易時段曾反彈逾1%，全日收市則挫3.5%。



Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

Tesla董事會曾表示，如果薪酬方案未獲批准，馬斯克可能會辭職。路透社報道，這次投票也消除了投資者的疑慮，即馬斯克的精力會因政治活動，以及經營其旗下其他公司而分散。由於董事會和許多支持該方案的投資者表示，這項近1萬億美元的薪酬方案從長遠來看有利於股東，因為馬斯克必須確保Tesla能實現一系列里目標，才能獲得報酬。

2025年3月24日，美國華盛頓白宮，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）戴著一頂「特朗普的所有話語都是對的」的帽子參加特朗普（Donald Trump）召開的內閣會議。（Reuters）

馬斯克為Tesla設定的未來10年目標包括：交付2,000萬輛汽車、營運100萬輛無人駕駛計程車（RoboTaxi）、銷售100萬台機器人，以及高達4,000億美元的核心利潤。此外，特斯拉的股票價值必須同步成長，首先令公司市值從目前的1.5萬億美元，初步增長到2萬億美元，最終達到8.5萬億美元。

路透社引述分析師稱，馬斯克的薪酬方案獲得通過，對Tesla股價來說是個好消息。分析師認為，Tesla的估值依賴馬斯克的願景，即實現汽車自動駕駛、在美國推廣無人駕駛計程車等，儘管他今年的極右翼政治言論對品牌形象造成一定損害。