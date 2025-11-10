BBC總裁Tim Davie辭職　為紀錄片涉竄改特朗普講話等爭議負責

英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）及BBC新聞（BBC NEWS）行政總裁特內斯（Deborah Turness，暫譯）於11月9日宣布辭職，為BBC被指未能保持中立負責。路透社報道，相關爭議包括以巴戰爭、跨性別議題，以及有關美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）的報道，被指存在「嚴重和系統性的」偏見，當中例子包括特朗普2021年有關國會騷亂的演講內容。



英國天空新聞（Sky News）報道，BBC預計將於10日就其公正性問題道歉，其中包括就特朗普過去演講被剪輯一事致歉。



圖為2023年3月13日，英國廣播公司（BBC）於英國倫敦的總部。（Reuters）

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）早前連續數日報道，一份由BBC前準則顧問撰寫的內部文件，該文件列舉了一系列錯誤，包括對特朗普2021年1月6日演講的剪輯方式。

當中所指的是BBC旗艦節目《Panorama》於2024年10月播出的紀錄片，被指省略特朗普當日呼籲群眾「以和平且愛國的方式表達聲音」的講話，涉嫌以「篡改」手法剪輯發言，使其看起來像是在鼓勵示威者衝擊國會大樓，呼籲他們「拼死戰鬥」。事實上，特朗普當日於國會騷亂前的演講中說：「我們將走到國會大樓，為我們勇敢的參議員和眾議員們加油。」

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在6日批評，BBC故意剪輯片段、扭曲事實，讓特朗普統的努力及政策被誤解，是典型的「百分之百的假新聞」和「左翼宣傳機器」。

圖為2023年1月17日，BBC新聞（BBC NEWS）行政總裁Deborah Turness出席節目《BBC Breakfast》開播40週年的活動。（Danny Lawson/PA Images via Getty ）

路透社報道，自2020年9月出任BBC總裁的戴維，11月9日發聲明宣布辭職，稱完全是個人決定，他非常感謝主席和董事會在其整個任期內，包括最近幾天的堅定支持。他表示，目前圍繞BBC新聞的爭論無疑促成了其決定。總體而言，BBC的表現不錯，但也犯了一些錯誤，作為總裁，他必須承擔最終責任。

報道指出，戴維將留任至找到接替人選。有知情人士透露，BBC董事會對戴維的決定感到震驚。

BBC新聞行政總裁特內斯也發表聲明，自認「犯了錯誤」。