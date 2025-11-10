美國參議院60票通過臨時撥款法案　有望結束聯邦政府停擺

美國參議院11月9日晚上以60票讚成、40票反對的結果通過了一項臨時撥款法案，將為聯邦政府提供資金直至1月30日，結束長達40天的政府停擺。



紐約時報報道，這項突破是由部分民主黨議員打破黨內僵局、與共和黨一致投下同意票後達成的。路透社則引述一位知情人士指，緬因州獨立參議員Angus King、新罕布夏州民主黨參議員Maggie Hassan和Jeanne Shaheen促成了周日的協議。

在與民主黨達成協議後，共和黨同意在12月就延長《平價醫療法案》（ACA）下的補貼進行投票。這些補貼旨在幫助低收入美國人支付私人醫療保險費用，將於年底到期。

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈的穹頂映照在國會圖書館的玻璃門上，前景一塊標語牌寫著「入口關閉」。（Reuters）

不過，法案仍須經過參議院辯論通過，並獲得眾議院批准，且交給美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署後才能正式終結政府停擺，預計需時數天。