印度新德里汽車爆炸8死20傷　全國多地進入戒備狀態　車主扣查

印度新德里周一（10日）發生汽車爆炸，已知造成至少8死。傷者人數尚待確認，有印度媒體指官方暫公布20人傷。現場位於著名景點紅堡（Red Fort）的紅堡地鐵站附近，爆炸引致多輛幾輛汽車受損。爆炸發生後，該區域已被封鎖。警方發言人稱，爆炸具體原因仍在調查，不排除任何可能性。除新德里外，北方邦（Uttar Pradesh）、比哈爾邦（Bihar）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）等，多邦均宣布進入高度戒備狀態。



新德里電視台（NDTV）隨後報道，涉事汽車的車主已被扣查。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，警方正就車輛所有權問題對兩人進行訊問。該輛現代（Hyundai）i20型汽車最初登記在一人名下，約一年半前轉售。涉事兩人正在接受查問，以追查後續交易並確定所有權。



《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）已了解事件，並與內政部長沙阿（Amit Shah）通話。莫迪在社交平台發帖稱，對在爆炸中失去親人的家庭表示慰問，願傷者早日康復，又指受影響的人員正得到當局幫助。

新德里等多地進入高度戒備狀態

報道指出，首都新德里於事後處於高度戒備狀態，重點區域安保措施已加強。調查小組已部署到位，密切監控局勢。此外，據中央工業安全部隊（Central Industrial Security Force，CISF）發布的聲明稱，CISF已在全國範圍內發布高度警戒，包括機場、德里地鐵、歷史遺跡、政府大樓，以及其他重要設施。

行駛緩慢汽車忽然爆炸 消息指至少11人傷

新德里警察局長Satish Golcha表示，爆炸發生在晚上6點52分左右，一輛緩慢行駛中的汽車停在紅燈處，隨後發生爆炸，附近車輛也受損。消防部門官員AK Malik表示，接到報案後立即派出7個消防隊到場，火勢於當晚約7時30分得到控制。

事發地點為新德里知名旅遊景點紅堡（Red Fort）地鐵站外，該地位於人口密集的老城區，全年吸引遊客到訪。附近一間商店店長稱：「我從來沒聽過這麼大的爆炸聲。我因為爆炸摔倒了三次。感覺我們好像都要死了。」

警方事前搜獲炸藥及槍彈

據報道，警方周日（9日）晚已經在首都附近的法里達巴德（Faridabad）發現了350公斤硝酸銨，這種化學物質在適當條件下可引起大規模爆炸。此外還有一支步槍、彈藥和爆炸計時器，但未知是否與今次爆炸有關。

法里達巴德所在的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）首席部長Devendra Fadnavis曾於周一下午與高級警官召開會議，評估安全形勢。