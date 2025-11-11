敘利亞總統沙拉抵白宮晤特朗普　美宣布更新解除部份制裁

2024年12月敘利亞變天後，過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）於11月10日訪問美國白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，也是敘利亞1946年獨立以來，首位正式訪問美國的最高領導人。沙拉這次到訪前，兩人曾於6個月前在沙特阿拉伯首次會晤，特朗普當時宣布了解除制裁敘利亞的計劃。



美國繼在幾天前宣布，曾是基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）指揮官的沙拉，不再被列為「特別指定的全球恐怖分子」。美國財政部10日表示，暫停對敘利亞實施《凱薩法案》（Caesar Act）制裁的部分措施，為期180天。財政部稱，此舉取代先前於5月23日生效的一項豁免。



路透社報道，43歲的沙拉抵達白宮時，美方並未像通常接待外國領導人般舉行盛大的歡迎儀式。他沒有走西翼正門（那裡通常架設攝影機），而是從記者看不到的側門進入。

報道指出，安全問題預計將是兩人會晤的首要議題，美國正試圖協助敘利亞的過渡進程，現正在斡旋敘利亞和以色列之間可能達成的安全協議。路透社指出，以色列仍然對沙拉與武裝分子的聯繫保持警惕，消息指美國計劃在大馬士革一處空軍基地設立軍事據點。

此外，敘利亞也將加入美國領導的打擊ISIS的聯盟，這項消息可能在兩人會面時正式宣布。

圖為5月15日，特朗普、沙特王儲穆罕默德與敘利亞總統沙拉在沙特會面。（Reuters）

路透社稱，就在這場具有里程碑意義的會談召開前數小時，據一位敘利亞高級安全官員和一位中東高級官員透露，敘利亞於過去數月挫敗兩項由ISIS發起、針對沙拉的暗殺陰謀，凸顯沙拉在鞏固權力之際面對直接威脅。敘利亞媒體也稱，敘利亞內政部於週末發起了一場全國性的打擊ISIS的行動，逮捕了70多名嫌疑人。