KK園區主腦佘智江從泰國引渡回中國受審　押送到曼谷機場畫面曝光

柬埔寨籍華人佘智江（She Zhijiang）被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦，2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院11月10日維持憲法法院裁決，即佘智江引渡回中國受審，他11月12日被押送抵達曼谷機場，準備登機。



路透社報道，中國派出飛機前往曼谷機場接走佘智江，並對泰國當局處理此案表示感謝，中國駐曼谷大使館參贊趙夢濤「這反映我們兩國的高水準合作。」兩國將加強在打擊網絡賭博和網絡詐騙等組織犯罪方面的合作。

柬埔寨籍華人佘智江2025年11月12日被押送到曼谷機場，準備登機引渡回中國受審（Reuters）

43歲的佘智江是中國公民，同時持有柬埔寨護照，2022年8月，他因涉嫌經營非法網路賭博活動，而被泰國警方根據北京方面要求的國際逮捕令和國際刑警組織紅色通緝令逮捕。

泰國刑事法院於2024年5月下令將佘智江引渡至中國，但其律師團隊對此裁決提出上訴。憲法法院上月22日一致裁定《跨國引渡法2008》符合憲法，容許引渡佘智江回中國接受審訊，佘智江的律師團隊再次上訴。

佘智江曾接受卡塔爾半島電視台訪問，聲稱被捕是冤枉。（影片截圖）

中國政府網站公布，佘智江1982年出生在湖南邵東一個農家，長於桂林城鎮。中國警方2012年發布一份通緝令，把佘智江列為網上逃犯，之後佘智江以佘倫凱的身份活動於東南亞。

網站稱，2017年，佘智江獲得柬埔寨國籍，將名字改為佘倫凱。這一年，他在泰緬邊境的緬甸克倫邦妙瓦底特區與克倫武裝合作，一手打造「水溝谷亞太新城經濟特區」項目。這就是「KK園區」的前身。

國際刑警2021年5月向佘智江發布「紅色通緝令」。通緝令指，佘智江2018年起與黑幫組織經營線上賭博平台，不法所得高達1.5億人民幣，全數金額已被轉到境外。根據通緝令，佘智江在中國涉嫌非法經營賭場，最高可被判10年監禁。