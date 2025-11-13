iPhone Pocket售230美元　網民嘲似「破襪」：測試果粉忠誠度？

蘋果公司11月11日與三宅一生 ( ISSEY MIYAKE) 聯合推出手機配件iPhone Pocket，但其售價高達229.95美元（香港售價1799港元），被網民質疑設計與材質過於簡陋，如同一隻「被剪破的襪子」。更有人批評，這是蘋果在測試果粉忠誠度的下限。



蘋果官網介紹，這款可以放置iPhone和其他物品的配飾，設計靈感源自於三宅一生「A-POC」（a piece of cloth，一塊布料）概念，採用獨特的3D針織結構。其短款價格149.95美元（香港售價1199港元），長款229.95美元（香港售價1787港元）。

產品一經公布就在社交平台掀起爭議，有網民批評：「一隻剪開的襪子就要230美元。只要是蘋果產品，蘋果粉絲都願意為它付錢。」「人工智能（AI）。正在改變世界，而蘋果卻推出價格虛高的產品，喬布斯（Steve Jobs，蘋果已故創辦人）絕不會允許。」

亦有人為該產品辯護，稱其致敬了喬布斯生前經常穿的三宅一生黑色高領毛衣。

英國廣播公司（BBC）引述社交平台顧問兼分析師Matt Navara表示，新品的價格與其說是「功能」問題，不如說是「形式、品牌和獨特性」問題。

他指出：「這種定價方式在奢侈時尚界或設計師聯名系列中並不新鮮，但對大多數消費者而言，感覺蘋果正在試探粉絲忠誠度的下限。」