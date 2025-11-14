美國宣布在西北球展開軍事行動　防長：打擊毒品恐怖分子

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）11月13日宣布，在西半球啟動名為「南方之矛」（Operation Southern Spear）的軍事行動，目標是為了打擊、及清除當地的「毒品恐怖分子」（Norco-terrorists）。



路透社報道，赫格塞思13日在社交媒體X發文稱，該軍事行動將會由聯合特遣部隊和美國南方司令部領導，旨在保衛美國國土和國民免受毒品侵害，惟未有透露行動詳情。

美國南方司令部（Southcom）是美軍其中一個作戰司令部，其管轄範圍涵蓋南美洲、中美洲和加勒比海地區的31個國家。

特朗普政府此前多次以打擊販毒為由，在加勒比海和太平洋國際水域攻擊被指販運毒品的船隻。

2025年9月30日，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在維珍尼亞州的軍事基地與其他高級軍事領導人交談。 （Reuters）

美國防部一名官員13日表示，美國10日於加勒比海地區再度對一艘涉嫌販毒的船隻進行打擊，是美方第20次進行相關打擊。該官員稱，船上4名毒品恐怖分子被殺，無人生還。