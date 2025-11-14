荷蘭高官談安世半導體風波：不後悔接管公司　重來一次也會這樣做

英國《衛報》11月13日刊登荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）談及安世半導體（Nexperia）風波的專訪，他在訪談首次詳述爭議始末，稱他不後悔對安世荷蘭總公司實施監管控制，強調「如果我（再次）身處同樣位置，擁有我現在所掌握的資訊，我還是會作出同樣選擇。」



9月29日，美國宣布對那些被列入美國制裁實體清單下的企業實施「50%穿透性規則」，即任何受美國制裁的外國公司，其持股超過50%的子公司，都將自動遭受同等制裁。

由於安世於2019年被後來遭美國制裁的中國聞泰科技全資收購，因此前者在新規下將受同等制裁。事隔一天後，荷蘭強制接管安世荷蘭總公司。中方其後報復，裁定荷蘭總部的決定在中國境內不具法律效力，並禁止安世在中國組裝及測試的晶片出口，嚴重影響到歐洲車企的生產。

這張攝於2025年11月7日的設計圖片中，可以看到一部手機上顯示着「安世半導體」（Nexperia）的英文名，其背後則是中國國旗。（Getty）

卡雷曼斯受訪時重申，接管決定與美方毫無關聯，他們絕對沒有受到美國方面的任何推動或施壓，聲稱政府高層早在28日已作出相關決定，經過詳細法律審查後正式落實接管決定。

然而據荷蘭法院公開文件顯示，美國此前曾向荷蘭提出更換安世中國籍行政總裁張學政等要求，以換取免受「穿透規則」制裁。事實上，卡雷曼斯在訪談中也坦言：「我們（事前）從美國方面獲悉，他們即將進入政府停擺狀態，並希望把安世列入名單。」

2024年12月18日，時任荷蘭負責青年、預防和體育事務國務秘書卡雷曼斯（Vincent Karremans）在位於海牙的荷蘭國出席辯論。（Getty）

卡雷曼斯表示，荷蘭方面自2023年起與張學正展開持續對話，冀確保安世的獨立性。直到9月份，有人向他揭露了張學正擬解僱位於歐洲的員工，計劃將生產、知識產權遷往中國。他拒絕透露「爆料」人士的身份，僅單方面指：「我們有確鑿證據證明這次搬遷確實發生了。」

對此，聞泰科技被《衛報》問及有關把安世部分實體生產線轉移至中國的傳聞時表示，他們此前正在德國推進投資計畫，預計創造150個屬於研及及生產的新崗位，其中100個屬於研發崗位，但計劃已因荷蘭政府的行動而被迫擱置。

2025年10月23日，德國漢堡，在荷蘭政府接管中資企業持有的安世半導體（Nexperia）後，德國汽車生產商警告事件或導致停產。（Reuters）

如今美國的「50%穿透性規則」隨着中美貿易戰「停火」，而暫停實施一年；中方也以「出口豁免」的方式重新允許安世從中國出口晶片等商品。

荷蘭至今仍未撤回接管安世的決定，卡雷曼斯暗示在首批晶片抵達歐洲之前不會取消接管，他表示：「一旦供應恢復，並且我們確信供應能夠持續下去，那麼我們就會採取......適當措施來解決這個問題。」