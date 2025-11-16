蘇格蘭小學教師稱「聖誕老人不存在」　家長怒轟：摧毀孩子童年

蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）一名小學教師被指於萬聖節（10月31日）在課堂上告訴學生「聖誕老人並不存在」，引起不少家長的批評和投訴。阿伯丁市議會經調查後表示，已向校方和教師提供指引，以協助他們「更好地處理敏感話題」。



事件發生於阿伯丁的格林布雷小學（Greenbrae Primary School），該教師在與六年級學生（約9至10歲）討論「諸聖節」（All Saints’ Day）時，提到聖誕老人（St Nicholas，又稱聖尼古拉斯）時，表示這名聖人「並不是真實的」，引起學生議論，有學生事後感到十分沮喪。

當地傳媒形容，事件在社交媒體上引起熱議，有家長批評言論「破壞了孩子的童年幻想」，還有人認為只是教師無意之言被誇大。

2024年12月14日，美國紐約，圖為民眾裝扮成聖誕老人的樣貌參加活動。（Reuters）

也有網民認為，可能有孩子提問過聖誕老人是否是否存在，而老師也不可能撒謊。但指出：「可以給孩子們講聖尼古拉斯和其他神話起源的故事，維持神話很有趣，但總有結束的時候。」

「市議會注意到，一群六年級小學生就萬聖節展開了討論，一些孩子提出了關於其他聖人的問題，包括聖尼古拉斯。」阿伯丁市議會發言人表示：「臨近聖誕節，他們破壞了孩子們的聖誕節魔力，真是太可惜了。」