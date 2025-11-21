美國指控四人走私Nvida晶片輸華　涉用房地產公司掩飾或入獄20年

美國聯邦檢察官近期對兩名中國公民與兩名美國公民提出指控，認為他們涉嫌非法將受監管的英偉達（Nvidia，又譯輝達）先進晶片銷往中國，涉案金額高達數百萬美元，若被裁罪成，可能面臨最高20年的監禁。



彭博社報道，根據美國檢方周三公布的起訴書，被控四人分別為Hon Ning Ho、Cham Li、Jin Chen以及Brian Raymond。檢方認為被控四人中的三人負責在中國境內尋找潛在買家，之後通過一家位於佛羅里達州的房地產公司下訂單，再經由一名美國商人從另一家美國公司採購所需晶片，最終途徑馬來西亞，將這批晶片運往中國。

由於美國對華實施晶片禁運政策，出口商需要向美國政府申請出口許可才能將受監管的晶片合法銷往中國。檢方指涉案房地產公司未參與任何房地產交易，也未有出口許可，涉嫌非法走私晶片，而涉案的英偉達晶片型號包括H100s、H200s、A100s和PNY GE Force RTX 4090s。

圖為2022年9月Nvidia 的 H100 GPU。（NVIDIA/Handout via REUTERS）

報道指，被控涉案的Hon Ning Ho與Jin Chen受到拘留，而Brian Raymond則被保釋，Jin Chen將在周四於加州首次出庭，並等待下周的拘押聆訊。