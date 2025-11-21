哈佛前校長薩默斯涉愛潑斯坦醜聞　20年前曾赴「蘿莉島」度蜜月

美國前財政部長、哈佛大學前校長薩默斯（Larry Summers）最近被指曾與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切，而辭去OpenAI董事職務及暫停教學工作。薩默斯的發言人11月21日向哈佛學生報《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）證實，薩默斯及其妻子2005年12月完婚後，蜜月的其中一站就是愛潑斯坦私人擁有的「小聖詹姆斯島」（Little Saint James），該島後來被指是未成年少女性交易活動中心而被外界俗稱為「蘿莉島」。



《哈佛深紅報》引述公開飛行記錄稱，薩默斯夫婦於當年12月11日結婚，並在10天後從麻省貝德福德（Bedford）登上了愛潑斯坦的飛機，前往位於Saint Thomas島的夏洛特阿馬利亞鎮（Charlotte Amalie），而該處是乘坐直升機前往「小聖詹姆斯島」的常用出發點。

紀錄顯示，同機乘客包括後來被判有罪的愛潑斯前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）。

2005年3月15日，美國紐約市，愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）與女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右）出席音樂會時合影。（Getty）

薩默斯的發言人戈德堡（Steven Goldberg）如今發聲明證實，薩默斯夫婦在度蜜月期間，的確曾拜訪「小聖詹姆斯島」，但停留時間不到一天。這一消息此前未曾被報道過。

報道指， 佛羅里達警方2005年3月開始調查一名家長稱愛潑斯坦性侵了其14歲女兒的指控，而在薩默斯當年12月登上「小聖詹姆斯島」的前後數天，愛潑斯坦也開始組建、招募辯護團隊，其中包括時任哈佛法學院教授德肖維茨（Alan M. Dershowitz）。

圖為2025年7月9日，美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）在愛達荷州舉行的太陽谷峰會（Sun Valley Conference）。（Getty Images）

計及上述行程後，薩默斯數年來一共4次乘坐愛潑斯坦的飛機。儘管薩默斯早已通報相關訊息，而且他早已承認自己認識愛潑斯坦，但這次蜜月旅行再次表明了2人在2000年代已有密切關係。

美國國會此前公布愛潑斯坦案部份文件，顯示2人來往長達7年，當時已婚的薩默斯曾向愛潑斯坦請教，欲「追求」同一領域的女學者。為此，薩默斯辭去OpenAI董事職務及暫停教學工作，以便哈佛大學調查他與愛潑斯坦的關係。