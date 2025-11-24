以軍空襲黎巴嫩首都南郊　釀至少5死28人傷　稱真主黨高層喪生

以色列11月23日對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區發動空襲，為自6月初以來首次，造成至少5人死亡、28人受傷。以色列國防軍（IDF）發聲明稱，行動是針對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一名高層成員，並已精準打擊該目標；真主黨方面則暫無回應。



路透社引述黎巴嫩衛生部表示，以軍的行動擊中一棟多層建築物，瓦礫砸向下方主幹道上的車輛。以軍聲明表示，這次空襲是針對對黎巴嫩真主黨代理參謀長Haytham Ali Tabtabai，稱對方指揮真主黨的大部份武裝力量，並正致力令部隊恢復戰備狀態。

《以色列時報》指，Haytham Ali Tabatabai被視為真主黨2號人物。真主黨方面尚未證實其喪命，但真主黨高級官員馬Mahmoud Qmati證實，該組織的一名核心人物遇襲，並指以色列的行動越過「紅線」，該組織領導層將決定如何回應。

美國懸賞通緝真主黨第2號人物Haytham Ali Tabatabai的海報（美國政府網站）

2025年11月23日，以色列空襲黎巴嫩南部郊區，有建築物受損（Reuters）

攻擊發生後，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）敦促國際社會干預，制止以色列的攻擊。以色列政府發言人Shosh Bedrosian則表示，絕不允許真主黨這個恐怖組織在黎巴嫩境內恢復元氣，再次威脅以色列。