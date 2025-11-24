以軍空襲黎巴嫩首都南郊 釀至少5死28人傷 稱真主黨高層喪生
撰文：蕭通
出版：更新：
以色列11月23日對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區發動空襲，為自6月初以來首次，造成至少5人死亡、28人受傷。以色列國防軍（IDF）發聲明稱，行動是針對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一名高層成員，並已精準打擊該目標；真主黨方面則暫無回應。
+1
路透社引述黎巴嫩衛生部表示，以軍的行動擊中一棟多層建築物，瓦礫砸向下方主幹道上的車輛。以軍聲明表示，這次空襲是針對對黎巴嫩真主黨代理參謀長Haytham Ali Tabtabai，稱對方指揮真主黨的大部份武裝力量，並正致力令部隊恢復戰備狀態。
《以色列時報》指，Haytham Ali Tabatabai被視為真主黨2號人物。真主黨方面尚未證實其喪命，但真主黨高級官員馬Mahmoud Qmati證實，該組織的一名核心人物遇襲，並指以色列的行動越過「紅線」，該組織領導層將決定如何回應。
攻擊發生後，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）敦促國際社會干預，制止以色列的攻擊。以色列政府發言人Shosh Bedrosian則表示，絕不允許真主黨這個恐怖組織在黎巴嫩境內恢復元氣，再次威脅以色列。
以色列空襲黎巴嫩首都南部 自6月初首次 傳目標為真主黨2號人物以軍稱擊殺哈馬斯指揮官 遭批違停火協議497次 加沙累計342死以巴衝突︱港醫護四赴加沙救援 難忘戰火孩童慘死：就算驚都要去以色列空襲加沙至少24死87傷 以哈互指違反停火協議以色列空襲黎巴嫩巴勒斯坦難民營 至少13人死亡