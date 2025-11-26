澤連斯基歡迎美國修訂和平計劃「原則」：或促成意義更深遠協議

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，美國一份修訂版的結束俄烏戰爭計劃「原則」，可能促成「意義更深遠的協議」，並稱「很大程度」取決於華盛頓。



法新社報道，美國原版的28點和平計劃被批太偏向俄羅斯後已做了修訂，但尚未對外公布。

澤連斯基在星期二（11月25日）的每日講話說：「這份文件的原則可以擴展為意義更深遠的協議。」

「我期待與美方和特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）進一步積極合作。這很大程度取決於美國，因為俄羅斯最關注美國展現的力量。」

美國官員當天在阿布扎比與俄羅斯官員舉行會議。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席；烏方代表則包括總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）等。（Reuters）

同日早些時候，澤連斯基告訴歐洲盟友，烏克蘭已準備好按照美國新計劃的「框架」向前推進，但他表示一些「敏感」問題仍存在。

澤連斯基對歐洲「自願聯盟」（Coalition of the Willing）領導人說：「烏克蘭代表團在日內瓦制定了一個框架，這個框架已擺在桌面上，我們準備好和美國、特朗普總統的親自參與以及歐洲一起攜手推進。」

根據澤連斯基的講稿，他表示「準備與」特朗普會面，討論一些「敏感問題」。

澤連斯基也呼籲歐洲領導人參與談判，因為「關係歐洲的安全決策必須包括歐洲」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

