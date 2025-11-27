美國兩名國民警衛隊成員中槍亡　白宮封鎖　列根機場停飛

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於11月26日公布，兩名國民警衛隊成員在華府遭槍擊。西維珍尼亞州州長莫里西（Patrick Morrisey）其後表示，兩名國民警衛隊成員傷重不治。而於感恩節假期前夕，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正身在佛羅里達州，目前不在白宮。但在槍擊發生後，白宮一帶已被封鎖。



與此同時，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，由於安全問題，華盛頓列根國家機場（Ronald Reagan National Airport）的航班已全部停飛，預計將持續約一小時，並有可能延長。不過，公告並未詳細說明「安全問題」的具體情況，以及是否與槍擊有關。



路透社報道，槍擊發生在法拉格特廣場（Farragut Square）附近，距離白宮僅幾個街區之遙。報道指出，華盛頓特區警察局曾呼籲民眾遠離，並指一名疑犯已被拘留，但未交代更多細節。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，中槍兩名國民警衛隊成員，曾與槍手交火。社交平台流傳一張疑似國民警衛隊成員中槍畫面，但未獲證實。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普已聽取了有關槍擊事件的簡報。

特朗普形容槍手「禽獸」

特朗普其後在社交平台形容槍手是「禽獸」，兩名國民警衛隊成員重傷，正分別在兩家不同的醫院接受治療，而槍手本人也身負重傷，但無論如何，他都將付出慘痛的代價。

西維珍尼亞州州長莫里西（Patrick Morrisey）其後表示，兩名國民警衛隊成員已因傷勢過重不治身亡；白宮已轉發其聲明。